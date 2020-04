Sud Territoire : le service de police municipale intercommunale maintenu

La police municipale intercommunale de la communauté de communes sud Territoire est maintenu pendant cette période. Huit agents, sur les neuf que compte le service, patrouillent dans les 21 communes adhérentes du dispositif. Les missions concernent particulièrement le respect du confinement, mais aussi l’information du public, la surveillance des biens et les interventions « à caractère urgent », indique la collectivité dans un communiqué de presse. « Comme ils en ont l’habitude, poursuit le document, les policiers municipaux intercommunaux savent faire preuve d’écoute et de pédagogie mais aussi de fermeté́ lorsque cela est nécessaire face aux citoyen(ne)s qui peuvent se montrer incrédules, indiscipliné(e)s voire malhonnêtes. » Le service bénéficie d’une mutualisation des équipements (gants et masques notamment) indique la communauté de communes, avec le service des ordures ménagères