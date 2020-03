Six marchés maintenus dans le Territoire de Belfort

« Dans le cadre du renforcement des mesures de confinement édictées par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, les marchés, couverts ou non, sont interdits sur tout le territoire national, sauf dérogation », rappelle la préfecture du Territoire de Belfort. Le préfet du Territoire de Belfort, David Philot, a accordé cinq dérogations : les halles Fréry et des Vosges à Belfort, et les marchés d’Offemont, de Giromagny, d’Étueffont et de La Chapelle-sous-Chaux. Les services de la préfecture « étudient au cas par cas ces demandes, et prennent des décisions propres à concilier sécurité́ sanitaire et continuité́ de l’approvisionnement alimentaire en produits frais ».