Rentrée scolaire : le Sud Territoire fournit deux masques par élève

La communauté de commune du Sud Territoire (CCST) a décidé de distribuer deux masques lavables 50 fois et réutilisables, de classe 2 et homologués Afnor, à chaque élève âgé de 3 à 11 ans. Ce sont des masques de taille enfant. « Une décision qui vise à rassurer et à sécuriser les habitant(e)s du Sud Territoire, dans un contexte de crise sanitaire durable qui invite à la plus grande vigilance avec notamment le maintien des gestes barrières », indique la collectivité dans un communiqué de presse. Les masques seront distribués gratuitement la première semaine de septembre, dans les écoles, par la police municipale. « Ces masques, adaptés à la morphologie des enfants, peuvent évidemment être portés par les élèves en classe pour les élèves de primaire (leur utilisation étant proscrite pour les plus petits au sein des écoles maternelles), mais ils ont surtout vocation à être utilisés au quotidien par les enfants pour leur sécurité », indique la CCST dans sa communication. Au cœur de la crise sanitaire, la collectivité avaient également assuré des commandes groupées de masques et de blouses pour les 27 communes, pour un budget de 115 000 euros.