Opérations de dépistage à Belfort, Grandvillars et Giromagny

Plusieurs opérations de dépistage sans rendez-vous, vont être organisées du 10 au 12 janvier dans le Territoire de Belfort. Un communiqué de la préfecture explique que « ces opérations » d’aller-vers » vont ainsi venir en appui de la mobilisation des pharmacies et du centre de Bioallan, afin d’accroître significativement nos capacités de dépistage, et donc de suivi de l’épidémie dans le département, et enfin d’améliorer la gestion de l’isolement des cas contacts ».

Voici le calendrier de ces opérations:

lundi 10 janvier : de 9 h à 13 h, au centre de vaccination de Belfort

mardi 11 janvier : de 9 h à 13 h, au centre de vaccination de Grandvillars (49 rue des Grands-Champs)

mercredi 12 janvier : de 9 h à 13 h, au centre de secours de Giromagny (5 rue des Casernes).

Ces opérations sont destinées en priorité aux élèves cas contacts, ainsi qu’aux cas contacts de la population générale. Aucun test de confort ne sera réalisé.