Montbéliard relance le centre de vaccination de La Roselière

La Ville de Montbéliard annonce que, « suite à l’allocution du président de la République, la Ville de Montbéliard a pris les dispositions pour permettre de répondre à la demande de vaccination qui repart à la hausse ».

Ainsi, « le centre de vaccination de La Roselière qui s’apprêtait à entrer dans une période plus calme (faible demande, congés des personnels de santé) augmente progressivement les créneaux de vaccination à mesure que du personnel se rend disponible. La semaine prochaine, le centre sera ouvert lundi et mardi toute la journée de 8 h à 18 h non-stop, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8 h à 14 h. Les personnes désireuses de se faire vacciner doivent prendre rendez-vous sur www.doctolib.fr ou par téléphone au 03 81 99 20 21 (standard ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h, et le samedi de 9h à 12h30). Une vaccination sans rendez-vous est possible tous les mercredis dans la limite des créneaux et doses disponibles. »