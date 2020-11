Montbéliard : nouvelle distribution de masques aux habitants

Comme au printemps, la municipalité a décidé d’organiser une nouvelle distribution d’un kit de masques de protection. On peut les récupérer depuis vendredi, dans les lieux d’accueil suivants :

Hôtel de Ville (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30)

(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30) Centre communal d’action sociale (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h)

(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h) Mairie de quartier des Hexagones (du lundi au jeudi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30 – le vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30)

(du lundi au jeudi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30 – le vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30) Jule-Verne (du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Le samedi de 14 h à 18 h)

(du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Le samedi de 14 h à 18 h) Espace Lamartine (Centre social L’envol /Chiffogne – lundi de 13 h 30 à 17 h, du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 13 h 30 à 17 h)

« Pour repartir avec son kit, il est nécessaire de présenter un justificatif de domicile (facture EDF, d’eau, quittance de loyer…) », informe la mairie. « « Plus vite nous arrêterons la course du virus, plus vite nous retrouverons une vie à peu près normale », insiste Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard.