Montbéliard : le centre de vaccination ouvert le samedi 1er mai

« Le centre de vaccination de Montbéliard sera ouvert samedi 1er mai de 8 h à 19 h non-stop », annonce la mairie de Montbéliard dans un communiqué. « De nombreux créneaux sont encore disponibles. Les personnes désireuses de se faire vacciner (vaccins Pfizer et Moderna) peuvent prendre rendez-vous dès à présent via le site www.doctolib.fr. ou en appelant au 03 81 99 20 21 », complète-t-elle. Le standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30.

Depuis le 19 avril, les publics autorisés à se faire vacciner contre la COVID-19 sont :