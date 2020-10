Michel Zumkeller veut créer une plateforme pour les malades chroniques de la covid-19

« Les patients souffrant des symptômes persistants de la Covid-19 ne peuvent attendre plus longtemps pour que l’on se préoccupe enfin de leur état de santé », interpelle Michel Zumkeller (UDI), député du Territoire de Belfort. Il a déposé une proposition de loi afin de « mettre en place un outil numérique performant, pour permettre le référencement de toutes les personnes ayant souffert ou souffrant toujours de symptômes persistants ». « Il est temps de leur (aux malades, NDLR) apporter une considération et une prise en charge à la hauteur des symptômes qui les affectent physiquement et moralement », relève-t-il dans un communiqué de presse où il présente la démarche. Le député s’étonne des réponses du Gouvernement à l’adresse de ces malades qui présentent des « formes persistantes de la maladie » et s’inquiète du prise en compte non suffisante de l’ensemble des séquelles. « Cette plateforme permettra à la fois aux malades d’exprimer leur mal être et leurs symptômes et aux chercheurs de recenser l’ensemble des cas. Pour tous ceux qui souffriraient encore de ces séquelles, une prise en charge en unité post Covid ou auprès de leur médecin traitant leur sera proposée, en fonction des pathologies qui seront identifiées à travers un questionnaire médical pertinent », termine Michel Zumkeller.