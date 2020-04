Liste (actualisée) des marchés autorisés dans le Doubs

La préfecture du Doubs a actualité sa liste de marchés alimentaires bénéficiant d’une dérogation pour se tenir, malgré le confinement et l’interdiction relative à la tenue des marchés, du 23 mars. « Ces marchés doivent faire l’objet d’une préparation en amont concernant leur implantation. Ils doivent également adapter l’organisation des pratiques de vente et de distribution de denrées, diffuser et afficher les consignes sanitaires à respecter et mettre en œuvre un dispositif de contrôle de ces mesures », indique la préfecture. Ces marchés « répondent à un besoin d’approvisionnement de la population locale et qui respectent une organisation compatible avec l’application des préconisations sanitaires ». 22 marchés sont autorisés dans le département.

Audincourt

Arcey

Les Auxons

Bavans

Besançon Cassin & Beaux-Arts

Dasle

Emagny

Fesches-le-Châtel

Gennes

Maîche

Montbéliard place Denfert-Rochereau & Champ de foire

Montenois

Montferrand-le-Château

Noirefontaine

Novillars

Pontarlier

Pugey

Recologne

Saint-Hippolyte

Vuillafans