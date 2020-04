L’enseignements supérieur poursuit son action en ligne

L’université́ de Franche-Comté́ forme chaque année 30 000 apprenants, dont 24 000 étudiants. Depuis le 16 mars, la plateforme d’apprentissage Moodle de l’université accueille entre 16 000 et 20 000 connexions, assurant ainsi la continuité pédagogique. Moodle est « disponible sur ordinateur, tablette et smartphone », indique l’université dans un communiqué et « permet de suivre des cours en ligne, de bénéficier d’un accompagnement individualisé et interactif (messagerie instantanée, forums de discussion) et de réaliser des évaluations (QCM, tests de connaissance) ». Depuis le 16 mars, près de 450 nouveaux cours ont été́ déposés et 300 000 connexions enregistrées. En complément, différents outils sont utilisés pour créer des classes virtuelles (Rendez-vous, Glowbl, Discord…). « La bascule vers cette nouvelle forme de pédagogie, 100 % en ligne, a été́ facilitée grâce à l’expérience de nombreux enseignants qui utilisaient déjà̀ ces outils numériques en complément de leur formation présentielle », se réjouit l’université. Depuis plusieurs semaines, l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) témoigne de la même agilité pour poursuivre ses enseignements. L’université doit également adapter, dans les prochaines semaines, les modalités de contrôle des connaissances, compte tenu du confinement, « tout en veillant à garantir la valeur des diplômes et l’équité́ entre étudiant ».