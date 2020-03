L’ARS confirme porter une attention particulière aux Ehpad

Le coronavirus Covid-19 est désormais responsable de 102 décès en établissements de santé, en Bourgogne-Franche-Comté, soit 16 de plus que mardi soir. 591 personnes sont hospitalisées ce jour (111 de plus que mardi soir), et 149 le sont dans les services de réanimation, soit près de 30 de plus que mardi. « Près de 340 personnes sont sorties d’hospitalisation et retournées à domicile », indique l’agence régionale de santé dans son point quotidien. « Les établissements médico-sociaux, et spécialement les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad), font l’objet d’une attention particulière », indique également l’ARS, en raison « de la vulnérabilité́ du public qui y est accueilli, personnes âgées ou en situation de handicap ». « Les différents services de l’agence assurent notamment ce suivi et cet accompagnement auprès des quelque 400 Ehpad de la région. À ce stade, environ 80 établissements (soit environ 20%, NDLR), de tous les départements à l’exception de la Nièvre (faiblement touchée par l’épidémie à ce stade), ont signalé des difficultés en lien avec la gestion du Covid-19 », informe l’agence. Cette dernière rappelle que toutes les décisions concernant la prise en charge des réisdents sont des décisions médicales, après discussions collégiales avec les équipes hospitalières. « L’agence régionale de santé met en œuvre plusieurs types d’actions, en mobilisant le réseau de partenaires qui interviennent sur le terrain et apportent leur expertise aux professionnels des établissements : l’HAD (hospitalisation à domicile), le CPIAS (centre d’appui pour la prévention des affections liées aux soins), les équipes mobiles d’hygiène hospitalière, de gériatrie et de soins palliatifs », détaille le communiqué. Puis de poursuivre : « L’ARS Bourgogne-Franche-Comté salue le travail remarquable des professionnels de ces établissements, pleinement mobilisés auprès des résidents et de leurs familles, et regrette que cet investissement soit occulté au profit de la quête frénétique et intrusive d’un décompte de malades ou de décès. »