La Région commande 4 millions de masques

Mardi 31 mars, la Région Bourgogne-Franche-Comté va réceptionner une partie de sa commande de 4 millions de masques. 2 millions de masques sont notamment destinés aux Ehpad, aux personnels de soins à domicile et aux structures d’accueil de personnes handicapées. « Un programme de répartition et distribution a été défini en lien avec les Conseils Départementaux pour 1,8 millions de masques et le reste avec les plateformes des grossistes pour les pharmacies », indique le conseil régional dans son communiqué. « Au total, ce sont près de 3 millions d’euros de crédits régionaux que la Région Bourgogne-Franche-Comté mobilise pour cette action de solidarité́. Afin de sécuriser la dépense publique, la Région s’est assurée de limiter le risque financier en réduisant le montant des acomptes versés à la commande au minimum et de conditionner le solde de règlement à la réception des produits. En effet, force est de constater que la solidarité́ n’est malheureusement pas de rigueur pour tous. Malgré́ le contexte que nous vivons, les escroqueries en la matière sont nombreuses. Il était donc primordial pour la collectivité́ régionale de sécuriser au maximum sa démarche », poursuit la Région. Ces masques viennent en complément de l’allocation faite par l’agence régionale de santé.