La Poste accueille ses clients allocataires des prestations sociales

À partir du 4 avril, La Poste met en place un dispositif, depuis ses distributeurs automatiques, pour que les gens puissent percevoir le versement de leurs prestations sociales. Dès le 6 avril, le dispositif sera accessible dans les bureaux de vote. « Plus de la moitié des foyers bénéficiaires des minima sociaux sont clients de La Banque Postale, dont plus de 1,5 million en accessibilité́ bancaire viennent retirer leurs allocations en espèces dans les bureaux de poste chaque mois », détaille La Poste dans son communiqué. « Grâce à la décision de la CNAF d’avancer le versement des prestations sociales, les bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait auront la possibilité́ d’effectuer des retraits dès le samedi 4 avril (au lieu du 7 avril) dans le réseau des distributeurs automatiques de billets (dont les distributeurs de La Banque Postale) », complète le communiqué. Dans le Territoire de Belfort, deux bureau de Poste, Belfort-Théâtre et à Delle, sont dédiés au versement des prestations sociales, dès le 6 avril, et aux opérations bancaires de premières nécessité. À cette même date, 11 bureaux de votes seront accessibles dans le Doubs (https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste). La Poste rappelle que les opérations de virement, consultation de solde, édition de RIB… sont accessibles sur le site de La Banque postale et son application mobile. Les opérations Western Union sont disponibles sur le site de La Banque Postale et dans les agences Western Union. « Elles seront possibles dans les bureaux de poste, à l’appréciation du manager, si les conditions le permettent », indique le communiqué de La Poste. En outre, La Poste va renforcer son dispositif de distribution du courrier, en travaillant dorénavant 4 jours par semaine et non 3.