La CCI du Territoire de Belfort propose des équipements de protection

Pour les chefs d’entreprises, commerçants, artisans, c’est la course aux équipements de protection pour les salariés et les clients, en prévision de la reprise. Pour les aider, la CCI du Territoire de Belfort propose depuis quelques jours de centraliser les achats auprès d’entreprises du secteur.

Les entreprises qui souhaitent avoir recours à ce service pour s’équiper doivent appeler la plateforme CCI au 03.84.54.54.54 pour passer commande et prendre rendez-vous pour l’enlèvement des produits (CCI90 – 1 rue du Docteur-Fréry – 90000 Belfort).



Sur place, il sera possible de compléter ses achats : stock disponible permanent mis à disposition, même pour de petites quantités. Un bon de livraison de chaque fournisseur sera remis après paiement (par chèque uniquement, à l’ordre du fournisseur) : les chèques seront transmis à chaque fournisseur qui en retour adressera une facture à l’entreprise nqui aura effectué l’achat.

La CCI précise qu’elle propose des matériels d’équipement de sécurité sanitaire, « de fabrication française et terrifortaine de préférence », « aux normes en vigueur et homologuées ». Les matériels suivants seront accessibles: masques en tissu lavable ; blouses en tissu lavable ; visières souples ou rigides, visières casquettes ; gel et solution hydroalcoolique ; protection transparente de comptoir ou de caisse avec ouverture ou pas ; panneau alvéolaire de séparation de tables ou de bureau ; marquage au sol.

Les entreprises qui souhaiteraient proposer des produits complémentaires à la vente peuvent contacter la CCI.

La liste des produits et les tarifs sont consultables et téléchargeables ci-dessous.