[infographie] Covid-19 : 102 personnes sorties d’hospitalisation en 24 heures en Bourgogne-Franche-Comté !

Dans son bulletin quotidien, l’agence régionale de santé annonce de bonnes nouvelles. 1 411 personnes sont sortis d’hospitalisation depuis le début de la pandémie ; et 102 personnes sont sorties depuis vendredi soir, où on enregistrait alors 1 309 sorties. 1 239 patients sont actuellement hospitalisés, contre 1 289 ce vendredi. Les courbes des personnes hospitalisées et des personnes sorties d’hospitalisation (données cumulées) se sont croisées le 9 avril.

Dans le même temps, 278 personnes sont toujours en réanimation, contre 290 ce vendredi, soit 12 personnes de moins. On déplore 478 décès en milieu hospitalier (19 de plus que vendredi) et 279 dans les établissements médico-sociaux. Pour continuer à observer cette tendance, le respect du confinement et des gestes barrières est essentiel.

« L’indispensable confinement peut favoriser la survenue d’accidents domestiques, indique également l’ARS, impliquant en particulier les enfants. » L’Association française des centres antipoison et de toxicovigilance rappelle quelques gestes simples pour les éviter :

-Ranger les produits ménagers ou professionnels dans un placard fermé ou en hauteur,

-Placer les flacons de solutions hydro-alcooliques hors de portée des jeunes enfants après leur utilisation,

-Ranger tous les médicaments en hauteur ou dans une armoire à pharmacie fermée,

-Ne pas transvaser de produits en dehors de leur récipient d’origine,

-Ne pas mélanger les produits entre eux, surtout s’ils contiennent de la javel,

-Porter des protections adaptées (notamment des yeux) pour la fabrication/utilisation des produits, -Surveiller les jeunes enfants pour qu’ils n’ingèrent pas des objets (piles bouton, billes métalliques ou billes / perles d’eau).