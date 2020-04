Doubs : les commerces alimentaires fermés de 21 h à 6 h

« Des phénomènes de regroupement ont été́ constatés notamment en période nocturne aux abords de commerces alimentaires », indique la préfecture du Doubs dans un communiqué. Cette dernière a donc décidé de limiter, par arrêté, les horaires des commerces alimentaires et des ventes à emporter. « Les commerces alimentaires de détail ne sont désormais plus autorisés à ouvrir au public entre 21 h et 6 h dans le Doubs. La livraison à domicile reste autorisée. De même, les restaurants et débits de boissons ne sont plus autorisés à faire de la vente à emporter entre 21 h et 6 h », détaille le communiqué. La décision s’applique dès le 4 avril. Et jusqu’au 15 avril. « La règle est de rester chez soi, afin de se protéger et protéger ses proches », indique Joël Mathurin, préfet du Doubs. « Le changement de lieu de confinement et les départs en vacances ne sont pas autorisés et que les sorties doivent être strictement limitées », rappelle également le préfet. Les vacances scolaires qui arrivent et le temps printanier ne doivent pas faire oublier l’importance du respect du confinement. « Tout contrevenant s’expose à une peine d’amende de 135 euros, 200 euros en cas de récidive et lorsqu’une personne est verbalisée à plus de trois reprises dans les trente jours, elle encourt 6 mois de prison et de 3 750 euros d’amende ainsi que deux peines complémentaires, l’une consistant à un travail d’intérêt général, et l’autre à une suspension du permis de conduire pour 3 ans maximum », indique enfin de communiqué.