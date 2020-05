Doubs : le château de Belvoir peut rouvrir et des activités nautiques sont autorisées

Le préfet du Doubs a autorisé, à titre dérogatoire, la réouverture de plusieurs plans d’eau pour le pêche ou les activités nautiques, ainsi que le musée de la pince à Montécheroux et le château de Belvoir. En voici la liste:

– la pratique des activités nautiques et de plaisance sur le canal du Rhône au Rhin (Doubs navigable) entre Montbéliard et Saint-Vit

– l’accès au public et la pêche sur l‘étang d’Arc-sous-Montenot

– l’accès au public et la pêche sur l‘étang Breuillez (commune de Bremondans)

– l’accès au public et la pêche sur l’étang de Beutal

– l’accès du public aux bateaux de plaisance « Bateaux du Saut du Doubs » et des « vedettes panoramiques » sur la commune de Villers-le-Lac

– l’accès du public et à la pratique d’activités nautiques et de plaisance sur les Lacs de Saint- Point et de Remoray (hors zone naturelle protégée)

– la pratique des activités nautiques et de plaisance ainsi que la pêche en barque sur la Loue

– la pratique des activités nautiques sur le Doubs dans la commune de Villers-le-Lac

– l’ouverture du musée du Temps sur la commune de Besançon

– l’ouverture du musée de la pince sur la commune de Montécheroux

– la pratique de la pêche sur l’étang des Moulins à Frasne

– la pêche en barque sur le lac de Bouverans

– l’ouverture du château de Belvoir