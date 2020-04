Des plateformes téléphoniques pour les parents et les personnels de l’académie de Besançon

Depuis le 16 mars 2020, l’académie de Besançon a mis en place une plateforme téléphonique de réponse aux questions des familles et des personnels de l’académie. « Cette plateforme évolue à compter de ce [mardi] afin d’apporter un service encore plus performant », indique le rectorat dans un communiqué. « Les familles peuvent désormais appeler le 09 72 63 62 25 pour toutes leurs questions liées aux examens et concours, à l’orientation (affectations et Parcoursup), et à la continuité́ pédagogique notamment », indique d’une part le communiqué. « Les personnels de l’académie de Besançon peuvent, pour leur part, appeler le 09 72 63 62 26 pour toutes leurs questions d’ordre administratif, sanitaire, social, psychologique et leurs interrogations sur la continuité́ pédagogique notamment », poursuit d’autre part le communiqué. Les plateformes sont accessibles du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.