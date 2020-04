Décrochage scolaire : vacances studieuses pour 8 000 élèves

Ce sont plus de 1 200 enseignants volontaires, parmi les écoles, collèges et lycées, qui interviennent pendant 4 jours. Ce système offre six heures de cours de soutien aux 8 000 élèves soit 3,7% des effectifs. Les révisions concernaient les mathématiques, le français ou l’histoire-géographie. Cette initiative est bien d’aider « pendant cette période particulière les élèves les plus éloignés de l’école », confirme le rectorat, joint par téléphone.