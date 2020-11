Covid-19 : visites restreintes à l’hôpital Nord-Franche-Comté

Pour faire face à la seconde vague de la pandémie de la covid-19, l’hôpital Nord-Franche-Comté a déclenché son plan Blanc et pris des mesures exceptionnel, notamment la restriction des visites. Elle a réduit son activité « normal » pour ouvrir des lits covid-19, elle a déprogrammé des opérations chirurgicales non-urgentes. Dans ce cadre, l’établissement hospitalier rappelle que les visites de proche doivent être « exceptionnelles ». « Le visiteur se verra remettre une autorisation écrite qui lui permettra d’entrer au sein de l’hôpital. Sans autorisation, le visiteur ne pourra pas entrer », indique l’hôpital dans un communiqué de presse. Un seul visiteur par jour et par patient est autorisé ; la visite ne doit pas excéder 1 heure 30. « En pédiatrie et en néonatalogie, un seul parent est autorisé à rester avec son enfant après accord du médecin. En salle de naissance, le conjoint (ou la conjointe) de la patiente pourra être présent, poursuit le communiqué. Les sorties précoces des patientes seront favorisées. » Dans cette période de crise sanitaire, liée à la pandémie de la covid-19, l’hôpital Nord-Franche-Comté demande de respecter les agents de l’hôpital et les sapeurs-pompiers qui gèrent l’accueil et le filtrage des visites à l’entrée.