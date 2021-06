Covid-19 : un cluster de 7 cas évoquant le variant delta dans le Doubs

Lagence régionale de santé a détecté un cluster de 7 cas de Covid-19 pouvant évoquer une mutation du variant Delta dans le Doubs. L’ARS et la préfecture appellent les habitants des communautés de communes du pays de Maîche et de Sancey-Belleherbe à se faire tester et vacciner sans délai. Des opérations de dépistage, d’information et de prévention sont organisées depuis le 28 juin à Saint-Hyppolite et Bretonvillers par des médiateurs de la protection civile. Toutes les personnes de plus de 12 ans résidant dans la communauté de communes sont concernées si elles ne sont pas ou pas complètement vaccinées (première dose il y a plus de 21 jours), et à distance de tout épisode de COVID (plus de 2 mois).