Covid-19 : Territoire Habitat s’adapte à la crise sanitaire

« Ainsi, pour toutes les questions faisant référence aux logements, nos collaborateurs accueillent les clients au siège de Territoire habitat : du Lundi au Vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h. Nos équipes sont également disponibles aux mêmes horaires pour l’encaissement des loyers. Pour éviter de se déplacer, nos clients peuvent régler en ligne sur www.th90.fr/rubrique espace locataire/espace personnel », informe Territoire Habitat dans un communiqué de presse. Un numéro unique est également en place pour joindre les équipes de Territoire Habitat (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h au 03 84 36 70 00). L’agence commerciale (quai Vauban, à Belfort) reste ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 17 h, pour les demandes de logements. « Nos gestionnaires de vie locative restent aux côtés de nos clients sur le terrain, rassure le bailleur social. Les prestations d’entretien courants des immeubles sont maintenues, tout comme les interventions techniques d’urgence. » Les accueils des unités territoriales sont maintenus du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. « Dans quelques jours, une campagne d’appel sera réalisée auprès de nos clients âges de 70 ans et + afin de rompre l’isolement et s’assurer qu’ils ne rencontrent pas de difficultés majeures. Cette opération avait déjà̀ été́ réalisé́ en avril dernier et avait permis de résoudre plusieurs problématiques », note Territoire Habitat.