Covid-19 : nouvelles restrictions dans le Territoire de Belfort

La préfecture du Territoire de Belfort annonce la fermeture des salles de sport et des salles polyvalentes.

« Au regard de l’évolution de la situation sanitaire dans le Territoire de Belfort particulièrement défavorable, Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, a décidé par arrêté préfectoral, pris ce 24 décembre, d’interdire l’ouverture des établissements recevant du public (ERP) de type X (établissements sportifs couverts) et de type L (salles polyvalentes) pour les activités extrascolaires à destination exclusive des mineurs, indique le communiqué de la préfecture. Les activités scolaires, périscolaires et participant à la formation universitaire ou professionnelle, l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau, ainsi que les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale demeureront cependant autorisées dans les établissements de type X. Ces nouvelles mesures de restrictions visent à limiter le brassage des publics qui demeure un vecteur principal de la diffusion du virus et viennent renforcer le dispositif de lutte contre l’épidémie. »