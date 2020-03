Covid-19 : l’hôpital Nord-Franche-Comté renforce encore son dispositif

Depuis le 12 mars, l’hôpital Nord-Franche-Comté a déclenché le plan Blanc. L’activité a encore augmenté depuis. « Toutes les activités chirurgicales non urgentes et non cancérologiques sont annulées à compter du lundi 16 mars. Cette déprogrammation permet de mobiliser les personnels médicaux et paramédicaux sur l’établissement notamment dans les services de médecine et réanimation. Les consultations sont également annulées à l’exception du suivi obstétrical et d’une pathologie cancéreuse. Les actes d’imagerie et de médecine nucléaire sont maintenus. L’activité́ de prélèvements biologiques continue au sein des sites annexes (Mittan et Techn’Hom) également », indique l’hôpital dans un communiqué. Les patients seront contactés par téléphone, par sms ou par courrier. « Nous rappelons aux usagers d’attendre d’être contactés, de ne pas appeler et de ne pas se rendre à l’HNFC, afin de ne pas saturer les lignes téléphoniques et les secrétariats. Si les usagers ne reçoivent ni appels, ni sms, ni courriers, cela signifie que le rendez-vous ou l’hospitalisation est maintenu. »