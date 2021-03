Covid-19: le préfet du Jura renforce les mesures sanitaires

La préfecture du Jura a renforcé ce vendredi 26 mars les mesures sanitaires et a rendu le port du masque obligatoire dans ce département désormais classé en vigilance renforcée, alors que la circulation du virus du covid-19 enregistre une « forte accélération ».

Le département du Jura « connaît une forte accélération de la circulation du virus (…) qui se traduit par un taux d’incidence de 266 pour 100 000 habitants », alors que ce taux se situait le 15 mars à 160,2 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 66% en dix jours, a indiqué la préfecture dans un communiqué.

« Compte tenu de cette situation, il demeure plus que jamais urgent et nécessaire de prévenir tout comportement de nature à favoriser les risques de contagion en toutes circonstances, en particulier dans l’espace public », précise la préfecture.

Après avoir consulté les élus et l’Agence Régionale de Santé, le préfet du Jura, David Philot, a donc décidé de rendre obligatoire le port du masque « pour toute personne âgée de onze ans et plus sur le territoire urbanisé de l’ensemble des communes du département », jusqu’au 30 avril 2021 inclus. Il a également pris deux autres arrêtés pour interdire la consommation d’alcool et la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique. « Pour lutter contre l’épidémie », la préfecture a aussi appelé les personnes éligibles à prendre rendez-vous pour se faire vacciner, alors que 12 000 créneaux ont été ouverts pour une première injection d’ici fin avril.