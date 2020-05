Covid-19 : le laboratoire vétérinaire départemental du Doubs va analyser plus de 200 tests par jour

Le laboratoire vétérinaire départemental du Doubs peut depuis mardi « réaliser l’analyse de tests de dépistage du covid-19 en partenariat avec le laboratoire de biologie médicale CBM 25 », annonce le conseil départemental du Doubs dans un communiqué. La présidente du Département, Christine Bouquin, a sollicité par courrier, le 30 mars, le ministre des Solidarité et de la Santé, Olivier Véran, la préfecture et l’agence régionale de santé pour associer le laboratoire vétérinaire départemental du Doubs à la réalisation d’analyses de tests de dépistage. Le laboratoire « dispose des moyens humains et matériels ainsi que des agréments adéquats pour réaliser des analyses de biologie moléculaire permettant la recherche du COVID- 19 (retrouvez ici l’ensemble de nos contenus liés à la pandémie, NDLR). Il est en mesure de réaliser l’analyse de 200 à 300 tests par jour », garantit le communiqué. Pour assurer ce déploiement, le laboratoire vétérinaire a signé une convention avec le centre de biologie médicale CBM 25. « Le laboratoire bisontin CBM 25 réalisera les prélèvements, tandis que le laboratoire vétérinaire départemental du Doubs apportera sa capacité́ d’analyse à la démarche de dépistage », détaille le communiqué.