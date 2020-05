Covid-19 : Ian Boucard demande au gouvernement d’assumer la prime aux pompiers mobilisés

Les collectivités locales auront la possibilité́ de verser une prime aux sapeurs-pompiers mobilisés lors de l’épidémie, la gestion administrative des pompiers étant majoritairement liée aux conseils départementaux. « Cette prime risque de créer des inégalités territoriales puisque toutes les collectivités locales ne disposent pas des mêmes ressources financières et donc des mêmes capacités à valoriser le dévouement de nos sapeurs-pompiers pendant cette épidémie », interpelle le député du Territoire de Belfort, Ian Boucard. Ce dernier a déposé une résolution pour que ce coût soit versé par le Gouvernement, et de manière identique dans tout le territoire. Les collectivités sont « fragilisées par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire, il est donc de la responsabilité́ de l’État d’accompagner la mesure qu’il a décidé par l’attribution de ressources équivalentes au coût des primes qui seront versées », estime le député.