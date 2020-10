Covid-19 : fermeture des bars, restaurants et cafés à 22 h dans le Jura suisse

Les mesures sont applicables dès ce vendredi à 17 h. Les bars, les cafés et les restaurants doivent être fermés tous les jours, à partir de 22 h. Le gouvernement acte également la « fermeture complète des établissements de divertissement, soit les bars de nuit, boîtes de nuit, discothèques, clubs érotiques et autres lieux assimilés », peut-on lire dans le communiqué. Il a aussi été décidé d’interdire les sports d’équipe et les sports de contact (football, basketball, hockey sur glace, volleyball, sports de combats, etc.), « à l’exception de la pratique à huis-clos à titre professionnel et de l’entraînement à titre individuel », note le communiqué.

Le port du masque est obligatoire pour les élèves et étudiants dans les écoles secondaires (lycée) et les universités, quand ils ne sont pas assis. Le port du masque est obligatoire en permanence sur les lieux de travail clos. Et les rassemblements, manifestations et rencontres de plus de 15 personnes sont interdits dans l’espace public et privé, à l’exception des cérémonies funéraires et religieuses « sous réserve d’un plan de protection adéquat ». Des restrictions sont aussi appliquées aux visites dans les établissements de santé, médico-sociaux et les unités de vie psycho-gériatriques.

En Suisse, la gestion quotidienne de la crise est assurée par les autorités cantonales. Le conseil fédéral avait déjà mis en place un renforcement des mesures en début de semaine.