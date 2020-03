Covid-19 : dix-neuf marchés maintenus dans le Doubs

« Par arrêté́ du 23 mars, publié au Journal Officiel du 24 mars, le ministre des solidarités et de la santé a interdit la tenue de marchés, couverts ou non quel qu’en soit l’objet sur le territoire de la République », note la préfecture du Doubs, dans un communiqué. Les préfets peuvent cependant accorder « une autorisation d’ouverture pour des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population locale et qui respectent une organisation compatbiles avec l’application des préconisations sanitaires », poursuit le communiqué. Les marchés doivent alors être préparés en amont, adaptés pour distribuer les denrées alimentaires en respectant les consignes sanitaires. Dans le Doubs, les marchés suivants sont maintenus : Audincourt ; Les Auxons ; Bavans ; Besançon Cassin ; Besançon Beaux Arts ; Emagny ; Fesches-le-Châtel ; Isle-sur-le-Doubs ; Maîche ; Montbéliard, place Denfert-Rochereau ; Montbéliard Champ-de-Foire ; Montenois ; Noirefontaine ; Novillars ; Pontarlier ; Pugey ; Recologne ; Saint-Hippolyte ; et Vuillafans. « Ces marchés ne devront pas mettre en présence de manière simultanée plus de 50 personnes pour les marchés couverts et 100 personnes pour les marchés extérieurs et chacun devra respecter les gestes barrières ainsi que la distance d’un mètre entre chaque personne », conclut la préfecture.