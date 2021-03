Covid-19: des contrôles renforcés en Haute-Saône

La préfecture de Haute-Saône annonce un renforcement des contrôles dans le département. « La situation sanitaire dans le département reste préoccupante avec un retour à la hausse des indicateurs ces derniers jours après une diminution des taux d’incidence, bien que sur un plateau haut, depuis la mise en œuvre du couvre-feu anticipé, indique le communiqué de ce samedi 27 mars. 187 nouveaux cas pour 100 000 habitants sont recensés au 25 mars, contre 157 au 15 mars. Pour mémoire, début octobre 2020, ce taux n’était que de 21 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans le département. Chez les plus de 65 ans, l’augmentation reste plus modérée (environ 136 pour 100 000 habitants), sous l’effet de la vaccination, qui progresse chez les personnes les plus âgées.

Au 25 mars, dans le département, 80 personnes étaient hospitalisées dont 13 personnes en réanimation. Le nombre de décès à l’hôpital lié à la covid-19 s’élève désormais à 228 personnes, soit 151 nouveaux décès par rapport aux données du printemps 2020.

Dans ce contexte, Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône, a demandé aux forces de l’ordre de renforcer les contrôles du respect des mesures sanitaires et, notamment du couvre-feu.

La gendarmerie de la Haute-Saône et la police nationale ont ainsi mené des opérations sur l’ensemble du territoire :

Depuis l’instauration du couvre-feu le 15 décembre 2020, environ 15 450 contrôles du port du masque et du couvre-feu ont été réalisés par les forces de sécurité intérieure, afin d’assurer le respect des règles sanitaires. »