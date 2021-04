Covid-19 : des centaines de créneaux de vaccination ouverts à Vézelois

Le centre de vaccination mobile du conseil départemental du Territoire de Belfort s’arrête à Vézelois ces jeudi 8 et vendredi 9 avril. Des créneaux sont encore disponibles. Cette semaine, 540 premières doses étaient disponibles pour le centre de vaccination mobile, en première injection. « Depuis le 27 mars, ce sont désormais les plus de 70 ans qui peuvent se faire vacciner, même s’ils n’ont pas de comorbidités ainsi que les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 et disposant d’une ordonnance médicale », indique le Département dans son communiqué de presse. Au 31 mars, le centre de vaccination mobile a vacciné 2 800 personnes (1re et 2nde dose confondue). 3 838 doses de vaccin Moderna ou Pfizer ont été administrées depuis le 1er février. Et 14 communes ont accueilli le centre mobile de vaccination.