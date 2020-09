Covid-19 : dépistage gratuit à Valdoie ce mercredi

L’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec la municipalité de Valdoie, la préfecture et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, organise ce mercredi 23 septembre une opération de dépistage de la covid-19, à Valdoie, au gymnase du Monceau. Ce dépistage de la covid-19 à Valdoie est réservé aux personnes « ayant une ordonnance du médecin », aux personnes « symptomatiques (fièvre, toux, maux de tête, perte goût ou odorat) », aux personnes contacts, « à risque », disposant d’un justificatif de la CPAM, de l’ARS ou de l’établissement scolaire, ainsi qu’aux personnels de santé, médico-sociaux et d’aide à domicile. « Une équipe de professionnels sera présente sur place pour vous permettre de bénéficier d’un test de dépistage gratuit, et pour vous rappeler les mesures de prévention liées au COVID », indique l’ARS dans son communiqué. Il faut se munir d’un masque, de sa carte vitale et des justificatifs mentionnés ci-dessus.