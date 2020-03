Covid-19 : 850 volontaires pour aider le personnel soignant

Ils sont étudiants ou diplômés. Actifs ou retraités. 850 personnes se sont portées volontaires pour renforcer les équipes de soignants, dans le cadre du dispositif #RenfortsCovid. « Dans ce contexte [de pandémie], qui requiert un très fort engagement des équipes, dont certaines comptent des malades dans leurs rangs, les appels à la solidarité́ fonctionnent », se réjouit l’agence régionale de santé dans son bulletin quotidien. « Le dispositif, lancé la semaine dernière, rappelle l’ARS, repose sur la plateforme en ligne https://www.renfort- covid.fr/ sur laquelle établissements de santé ou médico-sociaux postent leurs besoins urgents en soignants, tandis que les volontaires proposent leurs compétences pour y répondre. » En trois jours, 170 établissements se sont inscrits : 3 d’entre eux ayant déclaré́ des besoins immédiats à hauteur de 65 postes, essentiellement d’aides-soignants, infirmiers, médecins. 13 postes sont d’ores et déjà pourvus sur l’ensemble du territoire de la région. Ces chiffres sont rapidement évolutifs, preuve du succès de cette mobilisation. Aujourd’hui, on déplore 220 décès des suites du Covid-19, observés en milieu hospitalier. 915 patients sont hospitalisé et 212 sont en réanimation. 675 sorties d’hospitalisation sont recensées.