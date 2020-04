Belfort tourisme organisme une chasse aux œufs numérique

C’est bientôt Pâques ! Mais compte tenu du confinement, Belfort tourisme « propose de chercher les œufs d’une manière plus originale », en organisant une chasse aux œufs numériques. « Le concept est simple, indique Belfort tourisme dans son communiqué. Il suffit d’aller sur le site internet de Belfort Tourisme et de chercher des œufs déguisés en lapin qui sont cachés dans les pages du site. » La chasse est organisée du 9 au 15 avril. Dix « œufs-lapins » sont à retrouver. « Chaque œuf porte un nom. Notez-bien les noms et tentez de gagner des chocolats de Pâques de chez Purement Chocolat ou des coffrets de savon de Siham Nature », poursuit le communiqué. « Pour participer au jeu concours, remplissez simplement le formulaire de réponse sur le site de Belfort tourisme. Un tirage au sort aura lieu à la fin du concours », termine Belfort tourisme.