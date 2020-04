Belfort tourisme crée une page pour bien vivre le confinement

Belfort tourisme a créé́ la page Bien vivre le confinement sur son site web. « Ici sont regroupées différentes idées pour soutenir les soignants, les producteurs locaux ou encore les parents qui ont besoin d’occuper leurs enfants pendant cette période de confinement », indique le communiqué de presse de Belfort tourisme. Les internautes trouveront plusieurs rubriques : « On garde la forme », avec des séances de sport et de bien-être organisées par des coachs sportifs du Territoire de Belfort ; « Bon petits plats et produits locaux », des idées de recettes et où acheter des produits locaux ; « Comment occuper les enfants », avec des activités diverses à faire en famille proposées par des organismes locaux ; « Entraide et soutien aux soignants », hébergements ou repas mis à disposition pour les soignants, appel aux dons et soutien aux entreprises ; et la catégorie « Se divertir depuis son canapé́ », avec des visites virtuelles, musique ou encore des ateliers Do it yourself (faire soi-même). « Les informations sur cette page sont régulièrement mises à jour. Si vous proposez une activité́, une aide etc., n’hésitez pas à envoyer des informations à accueil@belfort-tourisme.com », conclut Belfort tourisme.