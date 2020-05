Belfort : masque obligatoire aux marchés Fréry et des Vosges

« Il sera obligatoire, en vertu d’un arrêté municipal pris ce jour par Monsieur Damien Meslot, Maire de Belfort, et en raisons des circonstances sanitaires, de porter un masque pour pouvoir accéder aux marchés couverts Fréry et des Vosges à compter de ce vendredi 22 mai 2020 », signale la mairie dans un mail envoyé aux rédactions. Le marché des Vosges se tient le jeudi et le dimanche. Le marché Fréry est ouvert le vendredi et le samedi. Pendant le confinement, ces deux marchés ont été maintenus ouverts.