Belfort : les abonnements à la bibliothèque municipale prolongés de 2 mois

La mairie de Belfort a décidé de prolonger de deux mois la validité des abonnement à la bibliothèque municipale. « Sans possibilité́ de le renouveler, [les personnes en fin de droit] se retrouvent empêchés d’accéder aux ressources culturelles proposées en ligne par ce service public de la Ville de Belfort », indique la mairie dans un communiqué. « En cette période difficile, l’accès à la culture est un produit de première nécessité́ et doit rester accessible au plus grand nombre. Elle est une aide précieuse pour mieux supporter le confinement et les difficultés des semaines à venir », annonce Damien Meslot, dans le communiqué. Le site internet de la bibliothèque municipale enregistre une hausse des recherches indique la mairie.