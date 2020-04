Belfort : faire ses achats dans les magasins de producteurs locaux

La préfecture du Territoire de Belfort et la chambre interdépartementale d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort s’associent « pour réaliser une cartographie des magasins de vente de produits alimentaires directement dans les exploitations ». Ces producteurs locaux proposent à la vente des produits de première nécessité́ : produits laitiers, viande, fruits et légumes. Retrouvez, ci-dessous, une carte de localisation, ainsi qu’une liste les répertoriant. Ces producteurs « adoptent des engagements forts en termes de précautions sanitaires : mesures de distanciation, paiements par chèque ou CB sans contact, limitation du nombre de clients simultanément en magasin, désinfection régulière des surfaces de contact (poignées de porte, ustensiles en libre-service, etc.) », rassure la préfecture. « Les consommateurs sont encouragés à s’approvisionner auprès de ces magasins en produits locaux, afin de soutenir les agriculteurs en cette période économique difficile », avise la préfecture. La carte ne prétend pas être exhaustive. Les producteurs souhaitant être référencés peuvent se manifester auprès de la direction départementale des territoires (DDT – ddt-seaa@territoire-de-belfort.gouv.fr) et de la chambre d’agriculture. Le conseil départemental du Territoire de Belfort a également publié une carte compilant ces adresses.