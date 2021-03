Belfort : encore des créneaux de vaccination à Lachapelle-sous-Chaux, Novillars, Châtenois-les-Forges, Rougemont-le-Château et Fontaine

Le centre de vaccination mobile poursuit sa mission. Il reste une centaine de créneaux encore disponibles à Novillars (ce mercredi après-midi) et à Lachapelle-sous-Chaux, ce jeudi 25 et vendredi 26 mars (510 doses de première injection / soit 100 doses environ par jour). La semaine prochaine, le centre de vaccination mobile sera au gymnase de Châtenois-les-Forges les 29 et 30 mars, au gymnase de Rougemont-le-Château les 31 mars et 1er avril et à la salle polyvalente de Fontaine les 2 et 3 avril. « Pour la semaine du 29 mars, 540 doses Moderna seront administrées en première injection. De nombreux créneaux de réservation sont encore disponibles », indique le conseil départemental dans son communiqué de presse. À partir de ce jeudi, toutes les personnes de plus de 70 ans pourront se faire vacciner au centre mobile (et plus uniquement les plus de 75 ans), en plus des personnes de plus de 50 ans ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19. « Pour les publics les plus isolés de plus de 75 ans et bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et qui éprouveraient des difficultés pour se déplacer vers les centres de vaccination, le Département rappelle qu’il propose de prendre en charge le coût du déplacement, du départ jusqu’au retour au domicile », indique le communiqué. Plus de 15 200 personnes ont reçu une 1ère injection (soit 10% de la population) et plus de 8 100 personnes ont reçu leur deuxième dose (52% des + de 75 ans sont vaccinés).