Vaccins : des créneaux encore disponibles à Novillard et Lachapelle-sous-Chaux

Le conseil départemental a mis en place un centre de vaccination mobile qui se déplace dans le Territoire de Belfort, en collaboration avec l’agence régionale de santé et la préfecture. La semaine prochaine, il est les 22, 23 et 24 mars à Novillard, au foyer intercommunal. Les 25 et 26 mars, il est à Lachapelle-sous-Chaux, à la salle communale. « De nombreux créneaux sont encore disponibles ! », indique le Département dans un communiqué de presse. « Pour cette semaine du 22 mars, 510 doses de premières injections seront proposées, soit 100 doses environ par jour, à destination de l’ensemble des habitants du Territoire de Belfort répondant aux critères, poursuit-il. Il n’y aura pas de secondes injections proposées la semaine prochaine. Il n’y aura pas de vaccination samedi 27 mars. » Les injections sont destinées aux personnes de plus de 75 ans ou celles de plus de 50 ans ayant des pathologies listées.



> Pour prendre rendez-vous : plateforme téléphonique ouverte de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 13h au 0 805 690 784.