Belfort : des paniers de produits locaux pour le personnel des Ehpad

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a décidé de livrer entre 200 et 300 paniers par semaine, pendant trois semaines, aux personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du Territoire de Belfort. « Les paniers seront composés de produits maraîchers locaux (pommes de terre, carottes, poireaux, céleris, endives, salades, radis, oignons, navets, asperges,…) selon les récoltes du jour, permettant aux personnels des EHPAD d’être soulagés de certaines courses alimentaires quotidiennes », explique le conseil départemental dans un communiqué. Cette jauge de 200 à 300 paniers par semaine permettra d’approvisionner 2 à 3 Ehpad de manière hebdomadaire. « En 3 semaines, tous les établissements du Territoire de Belfort auront été livrés en paniers offerts par le Département », souligne le communiqué. Les Ehpad de Giromagny (150 paniers) et de Rougement-le-Château (122 paniers). « Le personnel des EHPAD fait face à une épreuve inédite. Leur travail au quotidien, héroïque et indispensable auprès de nos anciens, est admirable », justifie Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, qui veut exprimer sa gratitude par ce geste. C’est l’exploitation Tacquard, implantée à Reppe, qui s’est engagée à fournir ces paniers.