Belfort: des contrôles dans les commerces ce samedi

Le 26 décembre, jour de la saint Etienne, étant férié en Alsace, le préfet craint un afflux dans les commerces du Territoire de Belfort et annonce des contrôles ce samedi pour faire respecter les mesures anti-covid.

« Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, annonce que des contrôles aléatoires pourront être menés par les forces de l’ordre ce samedi 26 décembre sur l’ensemble des espaces commerciaux du département, avertit le communiqué de la préfecture. Ceux-ci auront pour objectif de s’assurer de la bonne application des mesures sanitaires prescrites par le protocole sanitaire en vigueur depuis le 26 novembre et notamment du respect de la jauge de clients autorisés par établissement. Traditionnellement, au lendemain de Noël, les commerces terrifortains enregistrent en effet une hausse de fréquentation notamment en raison de l’affluence des clients haut-rhinois, le 26 décembre étant un jour férié en Alsace. Le préfet du Territoire de Belfort invite chacun à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement les gestes barrières : port du masque obligatoire, règles de distanciation physique dans les files d’attente et les rayons et utilisation du gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée des commerces. »