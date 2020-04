Attestations de déplacement : l’imprimerie Schraag aide les personnes en difficulté

Vous n’avez pas d’imprimante chez vous ou vous n’avez plus d’encres pour imprimer votre attestation ? L’imprimerie Schraag, Trévenans, est en mesure de vous aider. Elle met sa pierre à l’édifice dans un contexte « difficile pour tous », comme en témoigne Julie Delacour, à l’initiative de cette démarche, dans un communiqué. « L’imprimerie Schraag vient en aide aux personnes ayant des difficultés à se procurer des attestations dérogatoires de déplacement (pas d’imprimante à domicile, plus d’encre, ou encore en situation de précarité) ». Un seul mot d’ordre, aider ceux en difficulté « en supprimant un niveau de stress aux personnes pour qui ce point pouvait poser problème ». L’entreprise rappelle tout de même que le but n’est absolument pas « de favoriser les déplacements ». Il est donc possible d’aller chercher des attestions, de manière gratuite et ce, dans de nombreux commerces d’alimentation de la région (liste ci-dessous). Une initiative qui prendra fin avec celle du confinement, mais en attendant l’imprimerie continue de distribuer régulièrement des attestations et comme l’assure Julie Delacour, jointe au téléphone, « nous avons encore livrer aujourd’hui ».

Cora à Andelnans

Super U à Montbéliard

Super U à Valdoie

Fromagerie Lehmann (2 points de retrait : 392, avenue René-Jacot à Étupes et 7, rue des Combottes, à Valentigney)

Casino à Valentigney

5 boulangeries Demeusy : 45, Grande Rue à Bavilliers / 40, rue de Turenne à Valdoie / rue du Général-Leclerc à Grandvillars / 16, rue de la Croisée à Taillecourt / et 144, avenue Jean-Jaurès à Belfort