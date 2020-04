Alcool, écrans : attention aux addictions pendant le confinement

Dans son bulletin quotidien, l’agence régionale de santé confirme la lente décrue de la pandémie dans la région. 1 210 personnes sont toujours hospitalisées, dont 196 en réanimation. En enregistre dorénavant 2 269 retours à domicile. On déplore dorénavant 814 décès en établissements de santé. Dans son bulletin, l’ARS sensibilise aux dangers des conduites addictives. « S’agissant de la consommation d’alcool par exemple, si elle augmente avec le confinement, elle augmente d’autant les risques d’accidents domestiques, les violences intrafamiliales, et entraîne une perte de vigilance qui peut faire oublier les gestes barrières et les règles de distanciation sociale », indique notamment l’ARS. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives martèle ce message : « Pour votre santé, l’alcool c’est maximum deux verres par jour et pas tous les jours. » Le message sensibilise également aux risques des écrans et donne quelques conseils pour encadrer l’utilisation des tablettes et autres jeux vidéo. « Rythmer la journée grâce à un planning familial des médias, établir des règles claires d’utilisation des écrans pour chacun des enfants, privilégier des ressources de qualité́, montrer l’exemple aux enfants en évitant d’avoir le nez sur le portable en leur présence. » Cela concerne également les adultes, en télé-travail, car il n’est pas toujours aisé de garder à distance les écrans : « Garder ses horaires de travail habituels, désactiver les notifications sur le téléphone pour être moins sollicité, bannir les écrans pendant les repas, prévoir une ou plusieurs activités déconnectées par semaine et prendre du temps tous les jours pour une lecture papier ».