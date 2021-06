À Montbéliard, une équipe mobile propose de vacciner les salariés

La ville de Montbéliard lance une campagne de vaccination mobile en direction des salariés des entreprises du pays de Montbéliard. Une équipe du centre de vaccination de Montbéliard va sillonner les routes grâce à un partenariat avec les ambulances Jussieu qui ont fourni un camion spécialement aménagé. Cette démarche est gratuite, et permettra aux entreprises qui le demanderont de faire vacciner les entrepreneurs et les salariés. Une première tournée a déjà eu lieu le mardi 15 juin avec au programme une centaine de doses de vaccins à injecter. Dans l’ambulance, deux infirmières, un médecin et du personnel de régulation seront mobilisés pour cette opération.