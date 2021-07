6800 nouvelles doses de vaccin dans la Doubs

Une nouvelle dotation de 6800 doses de vaccin a été faite par l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté pour maintenir le rythme de vaccination dans les centres de vaccination du Doubs.

De nouveaux créneaux sont donc disponibles pour la semaine jusqu’au 1er août, afin d’obtenir un rendez-vous et recevoir sa première injection. Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib ou à défaut par téléphone au 03.63.42.10.13.

Au 22 juillet 2021, dans le Doubs, 57,8 % des personnes de douze ans et plus ont déjà reçu au moins une dose (61 % au niveau national) et 48,7 % sont complètement vaccinés (50,5 % au niveau national), indiquent la préfecture et l’ARS dans un communiqué.