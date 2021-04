4500 tablettes proposées aux collégiens du Doubs

Pour permettre la continuité pédagogique dans les collèges et éviter l’isolement des collégiens, le Département du Doubs renforce son action en faveur des élèves et met immédiatement à leur disposition 4 500 tablettes, contre 1 400 effectivement déployées l’an passé en période de confinement. Le prêt de tablettes concernera l’ensemble des collèges – publics et privés sous contrat – du département. 4 500 tablettes (soit plus du triple des tablettes effectivement prêtées l’an dernier) acquises par le Département du Doubs dans le cadre du Plan numérique pour l’éducation, ont été configurées et programmées par les services du Département pour un usage scolaire depuis le domicile du collégien grâce à une connexion wifi.

« Un prêt formalisé est proposé aux familles via l’établissement de rattachement du collégien. Les tablettes sont prêtes à l’emploi, et permettent d’accéder à l’Espace numérique de travail (ENT), c’est-à-dire à un espace collaboratif entre les acteurs de la communauté éducative à destination des élèves, à l’outil de vie scolaire ainsi qu’à toute ressource pédagogique en ligne », précise le Département dans un communiqué.