200 000 masques récupérés à Dijon pour le Territoire de Belfort

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a annoncé avoir récupéré au total 200 000 masques auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon.

100 000 masques ont récupérés le mercredi 15 par deux agents du service logistique du conseil départemental terrifortain et 100 000 l’ont déjà été le vendredi précédent.

Parallèlement, d’autres agents départementaux du service logistique livrent progressivement les masques auprès des différentes structures : services départementaux ; les Eparses ; l’ADAPEI ; les EHPAD ; les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ; la clinique de la Miotte ; l’accueil familial ; le CESU (Chèque emploi service universel) ; les établissements pour l’enfance ; les assistants familiaux ; la gendarmerie ; l’UDAF.

Au 16 avril, les besoins hebdomadaires en masques étaient évalués à plus de 21000 pour les structures alimentées par le Département. Les Ehpad représentent à eux seuls 8000 masques par semaine.

Le conseil départemental a par ailleurs commandé 500 000 masques chirurgicaux qui sont attendus début mai ; 14 000 masques FFP2, destinés aux professionnels du conseil départemental (médecins, infirmières…) attendus eux aussi début mai.

350 litres de gel hydroalcoolique sont également attendus en plus des 350 déjà reçus.