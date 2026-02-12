PUB
Belfort : le ministre de l’Économie Roland Lescure à Arabelle Solutions vendredi

Roland Lescure en visite à l’Ecole polytechnique le 16 février 2023. Il était alors ministre délégué, chargé de l'Industrie.
Roland Lescure en visite à l’Ecole polytechnique le 16 février 2023. Il était alors ministre délégué, chargé de l'Industrie. | ©École Polytechnique –  CC BY-SA 2.0
En bref

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, se rend à Belfort, ce vendredi 13 février, apprend Le Trois de sources concordantes. Il vient visiter le site d’Arabelle Solutions, pour évoquer l’investissement de 350 millions d’euros annoncé par Bernard Fontana, patron d’EDF.

L’industrie belfortaine attire le gouvernement. Après la visite d’Alstom, de Lisi et Selectarc le 30 janvier par le ministre délégué à l’Industrie, Sébastien Martin, c’est au tour de Roland Lescure, ministre de l’Économie, de venir dans la cité du Lion, ce vendredi 13 février. Il sera accompagné de Sébastien Martin. C’est le député européen Christophe Grudler qui l’a annoncé sur ses réseaux ce mercredi. Le Trois est en mesure de confirmer l’information.

Ils viennent visiter le site d’Arabelle Solutions, pour lequel 350 millions d’euros d’investissements ont été annoncés par Bernard Fontana, p-dg d’EDF (lire notre article). La question nucléaire sera au centre de l’agenda médiatique ces prochaines semaines. La France accueille le World Nuclear Summit, à Paris, le 10 mars. Emmanuel Macron est le vice-président de l’événement. 

Un événement organisé par l’agence internationale de l’énergie atomique. De nouvelles annonces sont attendues, à cette occasion, sur la stratégie nucléaire française, notamment autour des small modular reactor (SMR), de petits réacteurs nucléaires modulaires. Des directions avaient déjà été annoncées en 2022 lors de la relance d’un programme nucléaire français (lire notre article). Ce jeudi, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, dévoile, par ailleurs, la stratégie énergie de la France, dans le Jura.

3 300 collaborateurs à Arabelle Solutions dans le monde

Arabelle Solutions va devoir répondre, dans la décennie à venir, à un carnet de commandes très fort. Par ailleurs, l’entreprise doit repositionner une partie de son activité pour être rentable et être en capacité de porter la charge relative à la relance du programme nucléaire français. Un plan de recrutements est lancé ; l’un des premiers enjeux étant celui des compétences.

Ces derniers mois, Arabelle Solutions a annoncé de nombreux contrats à l’international, que ce soit de la construction de turbines, d’alternateurs ou des prestations de maintenance. C’est le cas en Chine, en Pologne, aux États-Unis, au Canada ou encore en Roumanie (retrouvez ici l’ensemble de nos articles).

Arabelle Solutions compte 3 300 collaborateurs, répartis dans 16 pays. Le site de Belfort compte 1 300 salariés.

Sortie d'un rotor de turbine à vapeur General Electric, porte des Trois-Chênes, à Belfort, en 2021.

Supporters du FC Sochaux-Montbéliard, en janvier 2024, lors du 32e de finale de Coupe de France, contre le Stade de Reims, au stade Bonal à Sochaux.

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

