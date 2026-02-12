Belfort : le ministre de l’Économie Roland Lescure à Arabelle Solutions vendredi

L’industrie belfortaine attire le gouvernement. Après la visite d’Alstom, de Lisi et Selectarc le 30 janvier par le ministre délégué à l’Industrie, Sébastien Martin, c’est au tour de Roland Lescure, ministre de l’Économie, de venir dans la cité du Lion, ce vendredi 13 février. Il sera accompagné de Sébastien Martin. C’est le député européen Christophe Grudler qui l’a annoncé sur ses réseaux ce mercredi. Le Trois est en mesure de confirmer l’information.

Ils viennent visiter le site d’Arabelle Solutions, pour lequel 350 millions d’euros d’investissements ont été annoncés par Bernard Fontana, p-dg d’EDF (lire notre article). La question nucléaire sera au centre de l’agenda médiatique ces prochaines semaines. La France accueille le World Nuclear Summit, à Paris, le 10 mars. Emmanuel Macron est le vice-président de l’événement.

Un événement organisé par l’agence internationale de l’énergie atomique. De nouvelles annonces sont attendues, à cette occasion, sur la stratégie nucléaire française, notamment autour des small modular reactor (SMR), de petits réacteurs nucléaires modulaires. Des directions avaient déjà été annoncées en 2022 lors de la relance d’un programme nucléaire français (lire notre article). Ce jeudi, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, dévoile, par ailleurs, la stratégie énergie de la France, dans le Jura.