Belfort : les premières images du nouveau TGV inOui

C’est “notre actif stratégique”, indique le p-dg de SNCF Réseau. Le train consommera 20 % d’énergie en moins par rapport aux TGV Duplex et embarquera plus de passagers, jusqu’à 720 personnes, contre 560 actuellement. Une rame de TGV comportera neuf voitures passagers, contre huit aujourd’hui ; la motrice est plus courte de 4 mètres permettant cette place en plus. Alstom revendique 32 % d’émissions de CO² en moins. Le “M” de TGV M renvoie à “modulaire”, pour souligner son adaptation aux différents marchés que le produit adresse. La livrée de ce TGV inOui se voulait, quant à elle, simple, fluide et épurée. Elle s’insère dans le paysage quand celui-ci fend la campagne ; les essais ont déjà permis de dépasser les 320 km/h. Et la teinte claire permet aussi d’économiser de la climatisation lorsqu’il y aura des fortes chaleurs. Le premier exemplaire a déjà parcouru plus de 50 000 km.

Neuf usines d’Alstom sont impliquées dans ce projet, dont les sites du Creusot (Saône-et-Loire) et d’Ornans (Doubs), en Bourgogne-Franche-Comté, respectivement pour les bogies et les moteurs. Belfort construit les motrices. Dans l’usine, la production se met en place pour répondre à la commande. Terminée, la motrice pèse environ 68 tonnes. Elle compte 4 700 soudures, représentant environ 2 km. On compte aussi 12 km de câbles, 48 000 pièces, pour 4000 références. De nombreux capteurs ont été installés dans la motrice, pour faire du télé-diagnostique, afin de déceler les pannes avant qu’elles n’arrivent. La livrée du TGV est entièrement peinte pour plus de durabilité. Auparavant, les logos étaient des adhésifs.

Les essais se poursuivent. Ils doivent prendre fin en septembre. L’autorisation de mise sur le marché est espérée à l’automne. Et la mise en route commerciale est attendue début 2025, sur les axes du sud-est, là où débute la mise en concurrence du réseau, avec Trenitalia, mais aussi l’arrivée prochaine des espagnols de Renfe. La SNCF veut donc avoir “une longueur d’avance”, assure Christophe Fanichet. Ce nouveau modèle doit aussi répondre à la croissance du trafic. Et l’augmentation du nombre de places doit permettre d’y répondre.